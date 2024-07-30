نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنانة صفاء أبو السعود تنعى السيدة دعاء منصور شقيقة مرتضى منصور: تركت بصمات لا تنسى في برنامج ساعة صفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنعى الفنانة صفاء أبو السعود، وجميع العاملين بشبكة قنوات راديو وتلفزيون العرب ART السيدة دعاء منصور، وكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية الأسبق، والتي رحلت عن عالمنا مساء أمس بعد رحلة ثقافية وإعلامية كبيرة.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، إن السيدة دعاء منصور، كانت زميلة عزيزة على قلوبنا جميعا حيث شاركت معنا في إعداد ورئاسة تحرير برنامج ساعة صفا، وحققت نجاحات كبيرة ومتميزة شهد بها الجميع، فكانت خلال رحلتها الإعلامية معنا شديدة التميز والرقي والاحساس بزملائها وبالنجوم الذين تستضيفهم في البرنامج مثل النجوم أحمد رمزي وإيمان ومديحة يسري وعايدة عبد العزيز وسمير صبري، ما جعل الحلقات تخرج للجمهور بصورة مثالية أشاد بها الجمهور والنجوم أنفسهم.



وتابعت: “رحم الله السيدة دعاء منصور، وألهمنا وأسرتها الصبر والسلوان”.