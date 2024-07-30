نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مريم الجندي: شعرت بالرعب قبل تصوير "كوبرا"..وتمنيت المشاركة في "جراند أوتيل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة مريم الجندي ضيفة برنامج عيشها بانرجي على راديو إنرجي ٩٢.١ مع وائل منصور ومنة عامر.

مريم الجندي تتحدث عن مشاركتها في مسلسل العتاولة

وقالت مريم في تصريحاتها عن مشاركتها في مسلسل العتاولة الذي أذيع في موسم رمضان الماضي إنها عقدت جلسات عمل قبل بدء التصوير للتحضير جيدًا للدور بكل تفاصيله التي ظهرت على الشاشة.

وعن كواليس العمل قالت: "الكواليس كانت غريبة ولكنها مميزة وجميلة حيث جعلت الفريق كأسرة واحدة خاصة إن العمل كان به رحلات سفر طويلة".

وقالت إنه ا متحمسة بشكل كبير للجزء الثاني من مسلسل العتاولة والذي من المقرر التحضير له وبدء تصويره قريبًا.

وكشفت مريم الجندي إن مشاركتها في مسلسل "كوبرا" جاءت خلال تصويرها مسلسل العتاولة وإنها عجبت بالدور بشكل كبير وقررت الموافقة والمشاركة فيه، وقالت: "كنت مرعوبة جدا قبل بدء التصوير ولكن مع أول مشهد تلاشي كل هذا الرعب، فالكوميديا من أصعب الأدوار التي بتم نقديمها".

وعن تعاونها مع الفنان محمد عادل إمام، قالت: "لديه شخصية مميزة ويمنح الثقة لكل فنان يتعامل معه، كما إنه يعطي لكل فنان معه المساحة لإظهار امكانياته".



وأعربت عن سعادتها بحصولها على جائزة التميز وأفضل ممثلة صاعدة في مناقشات كأس إنرجي للدراما وبتصويت الجمهور.

وعن طفولتها قالت: "كنت احرص على حضور كواليس المسرح مع والدي محمود الجندي وكانت أمنيتي ان اقف في يوم ما على خشية المسرح"، وكشفت عن حبها الشديد للنجمة شريهان وكواليس الأعمال والاستعراضات التي قدمتها وكيف كانت ومازالت شريهان أيقونة لها.

وتطرقت مريم الجندي عن مشاركتها في مسلسل بالطو، قائلة:" كانت تجربة رائعة ومميزة ففريق للعمل كان حريص ان يخرج للنور بأفضل شكل ولإسعاد الجمهور ".

وقالت الجندي ان الادوار التي كانت تحلم بتقديمها أي دور في مسلسل جراند اوتيل أو أي دور من أفلام محمد عادل إمام وياسمين صبري.