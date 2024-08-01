نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. مي عمر تنعى وفاة المنتجين محمود كمال وحسام شوقي وفتحي إسماعيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نعت الفنانة مي عمر وفاة المنتجين الثلاثة حسام شوقي، ومحمود كمال، وفتحي إسماعيل، الذي رحلوا عن عالمنا منذ قليل في حادث سير، وذلك من خلال خاصية الاستوري بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



و علقت على الصورة قائلة: "خبر صادم، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون.. ربنا يرحمهم ويصبر أهاليهم".

تفاصيل الحادث الأليم

وقع الحادث المروري منذ قليل على طريق الضبعة، وأسفر عن وفاة حسام شوقي، المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجي، والمنتجين الفنيين محمود كمال وفتحي إسماعيل على الفور، بينما نُقل زميلهم المنتج الفني تامر فتحي إلى المستشفى بعد إصابته بجروح بالغة.



خسارة كبيرة للوسط الفني





يشكل رحيل حسام شوقي، محمود كمال، وفتحي إسماعيل خسارة كبيرة للوسط الفني في مصر، حيث كانوا من الشخصيات البارزة في مجال الإنتاج التلفزيوني والسينمائي.