نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حذفها.. عودة أغاني شيرين لليوتيوب تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت النجمة شيرين عبدالوهاب أغنيتها الجديدة “اتمنى انساك”،وذلك مساء أمس يوم الثلاثاء، بعد ازمتها مع حسام حبيب، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

ويذكر أن حققت أغنية “بتمنى أنساك” نجاحًا غير متوقعًا خلال الساعات الأولى من طرحها، حيث وصلت إلى أكثر من 18 ألف مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”، وألفي إعجاب، في 6 ساعات، إلى أن تدخلت شركة روتانا بحذف الأغنية بسبب حقوق الملكية.

ثم بعد ذلك عادت أغاني شيرين عبدالوهاب علي موقع يوتيوب،وذلك بعدما وجه ياسر قنطوش محامى الفنانة شيرين عبد الوهاب إنذارا لشركة الإنتاج السابقة بعد حذف أغنيتى "بتمنى أنساك" و"اللى يقابل حبيبي"، ويتطلب منها دفع تعويض مادي بسبب الخسائر المادية التي تعرضت له وكلته.

بيان شركة روتانا

"أخلّت الفنانة بالتزامها العقدي مع الشركة، وترتب عليه اللجوء للقضاء، وصدر الحكم بإلزام الفنانة بشرط جزائي (8) ملايين جنيه لإخلالها بالتعاقد القائم والساري حتى تاريخه مع الشركة، والفنانة استلمت 570 ألف دولار منذ خمس سنوات وتحاول التنصل من رد الأموال وترفض تنفيذ العقد وتسليم الأغاني المتفق عليها".

كلمات أغنية أتمنى انساك

أتمنى أنساك

دورلي فد شي ما فكرت بيه

للفرقه بس تلقا لي حل صدقني أسويه

جربت الغياب وسديت الأبواب

آني تعبت بس ما قدرت ينساك أخليه

مرات أحاول أنشغل وي زحمة الناس

عجيب أشوفك هم تجي وتدق ع الإحساس

صرت أدعي ربي بكل وقت وبقلبي نيران

ربي لا تنطيني عمر وانطيني نسيان

أتمنى أنساك شلون أنساك

أتمنى أنساك وش وقت أنساك

أخذ القلب هاك وعلمه ما يهواك

حاولت أمنعه وما قدر يصبر بلياك

سوي لي معروف وحل للقلب شوف

مو إنتَ علمته الوفا ما تعلمه ينساك

ولو قلبي أمنعه يحن إلك وأغمض العين

بالحلم تطلع صورتك ما أعرف منين

مو بيدي فد شي مو سهل لو رد الفراق

أمشي وأحاول أبتعد وتردني الأشواق

أتمنى أنساك وشلون أنساك

أتمنى أنساك وش وقت أنساك