نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسرين طافش تتألق بأحدث ظهور لها (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بصور لها من أحدث ظهور أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “طافش” وهي ترتدي توب باللون الأورنج، واكسسوار ذهبي، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، واعتمدت على تسريحة شعر مناسبة للإطلالة، مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

وعلقت “طافش” على الصور قائلة:"حبيتو علي التان السمار الذهبي علي، ترى متعوب عليه" مما أثار تفاعل عدد كبير من الجمهور معها.

أحدث أعمال نسرين طافش

ومن ناحية أخرى، انشغلت نسرين طافش الفترة الماضية في تصوير مسلسل "دون مقابل "مع هاني رمزي، داليا البحيري عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، أيتن عامر، خالد سليم، أيمن عزب، محمد أبو داود، إنتاج محمد فوزي، إخراج جمال عبد الحميد.

آخر أعمال نسرين طافش

كان آخر أعمال نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك"، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا في منطقة شعبية، وتضم أكثر من قصة حب، تجمع إحداها بين النجم أحمد الفيشاوي والنجمة مي سليم، وإعجاب من طرف الفنان محمود حافظ بالفنانة نسرين طافش، بالإضافة إلى إعجاب متبادل بين الفنان محمد محمود والفنانة عارفة عبد الرسول.

أبطال فيلم "بنقدر ظروفك"

فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء الدين، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

نبذة عن نسرين طافش

وُلدت نسرين في مدينة حلب، شمالي سوريا لأب فلسطيني من مواليد صفد، انتقلت من مدينتها حلب إلى العاصمة دمشق في العام 1999 لتُكمل دراستها هناك، وانضمت للمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرّجت منه في العام 2008،كانت مخطوبة أثناء الدراسة للمخرج المثنى صبح، في عام 2008، تزوجت من رجل أعمال إماراتي حتى اعلنت عن انفصالهما في عام 2013، في عام 2022 تزوجت من الطبيب المصري «شريف شرقاوي» وهو مدرب يوغا وطاقة، في عام 2017 بدأت مسيرتها الغنائية بأغنيات منفردة «متغير علي» و«123 حبيبي» و«إلا معك» عام 2018، شاركت في عام 2002 في مسلسل «هولاكو»، ثم مثّلت العديد من الأدوار، منها في مسلسلات: «ربيع قرطبة»، «التغريبة الفلسطينية»، ودورها في مسلسل صبايا عام 2009، وفي مسلسل جلسات نسائية في العام 2011.