أحمد جودة - القاهرة - قائمة أقوى 100 رئيس تنفيذي بالشرق الأوسط

للسنة الثانية على التوالي تم إختيار سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، وقد جاء ذلك ضمن قائمة أقوى 100 رئيس تنفيذي بالشرق الأوسط حسب مجلة فوربس العالمية.

منصة روتانا تكشف عن أقوى الرؤساء التنفيذيين

وكانت المنصة كشفت عن قائمتها السنوية لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2023″ بنسختها الرابعة، لتسلط الضوء على 100 قائد أعمال يرأسون أكبر الشركات المحلية وأكثرها تأثيرًا في المنطقة.

شركة روتانا تهنئ سالم الهندي

ومن جهتها، باركت شركة روتانا لسالم حيث ذكرت عبر منصاتها الالكترونية: ” تفخر وتبارك مجموعة روتانا للموسيقى للأستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي للمجموعة وعراب الفن، بإختياره من مجلة فوربس العالمية ضمن قائمة أقوى 100 رئيس تنفيذي بالشرق الأوسط للعام الحالي 2024″.

سالم الهندي

الأسماء التي تم اختيارها من فوربس خضعت لمعايير تخص الانجازات والابتكارات كما مبادرات وأداء الرئيس التنفيذي خلال العام الماضي، وحجم الشركة التي يقودها.

نبذة عن مشوار سالم الهندي

ولد سالم الهندي في الكويت وحصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة الكويت عام 1989، ومن ثمّ بدأ العمل في شركة روتانا في أوائل التسعينيات، وقام يتنظيم العديد من الحفلات في الكويت والمملكة المتحدة، كما أنه ساهم في إنضمام الكثير من النجوم مثل عمرو دياب إلى الشركة، كانت، وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة روتانا في يوليو 2019، وعينه تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، نائبًا للجنة الفنية في هيئة الثقافة، وذلك بشكل مستقلّ عن عمله كرئيس تنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وتدرج في مناصب عدة في شركة روتان نظرًا لكفائته ونجاحه في ادارة الشركة فنيًا واداريًا وفي كافة مراحل نموها وإزدهارها.