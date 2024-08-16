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أحمد جودة - القاهرة - ريهام عبد الغفور تعبر عن سعادتها بمقابلة محمد صلاح

أعربت الفنانة المتميزة ريهام عبد الغفور عن سعادتها البالغة بلقائها بلاعب نادي ليفربول الشهير "محمد صلاح"، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، حيث أشادت بتواضع اللاعب محمد صلاح، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التاليه أبرز التفاصيل.

ريهام عبد الغفور مع محمد صلاح



منشور الفنانة ريهام عبد الغفور عبر حسابها على إنستجرام

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة تجمعها بلاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وعائلتها، وعلقت على الصورة من خلال خاصية الكابشن بإنستجرام، وقالت:

" إنبسطت أوي وإتشرفت حقيقي بمقابلة فخر مصر والعرب وأسرته الجميلة.. إنبهرت حقيقي إن ممكن الواحد يقدر يحافظ على أنه يفضل إنسان بسيط، متواضع وحقيقي بالطريقة دي مع كل هذا النجاح الاستثنائي".

وتابعت "عبد الغفور":

"إنسان طيب، محترم، جدع، متواضع، واثق في نفسه ودمه خفيف.. انبهاري بيه كلاعب كبير وأسطورة لا يقل عن انبهاري بيه كبني آدم دلوقتي".

منشور الفنانة ريهام عبد الغفور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات إنستجرام



آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور

ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور في مسلسل بعنوان "أزمة منتصف العمر" والذي تم عرضه في يناير للعام الماضي 2023، ولعبت من خلال المسلسل شخصية "فيروز" التي تقع في حب عمر زوج إبنتها بسبب زواجها من رجل كبير في السن يعرضها للتوبيخ دائمًا، ومن ثمّ تقع في العديد من المشاكل بسبب هذه العلاقة، وتدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق، وتم عرض العمل عبر منصة شاهد Vip.



طاقم عمل مسلسل أزمة منتصف العمر

شارك في بطوله مسلسل ازمه منتصف العمر نخبه متميزه من نجوم ونجمات الفن المصري على راسهم الفنانه ريهام عبد الغفور كريم فهمي رنا رئيس، هند عبد الحليم، عمر السعيد، رشدي الشامي، ركين سعد، هاجر عفيفي، وآخرين من النجوم.