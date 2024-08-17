حمزة نمرة ومسار إجباري وسعاد ماسي يسعدون زوار مهرجان العلمين الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الإعلامية هدير أبو زيد، موفدة «إكسترا نيوز» من العلمين الجديدة، إن 3 من أروع النجوم تألقوا أمس في سهرة غنائية بمهرجان العلمين، حيث بدأت المطربة الجزائرية سعاد ماسي وانطلقت بالجمهور إلى عالم من الموسيقى والإحساس الراقي، ومن بعدها فريق مسار إجباري الذي يرتبط الجمهور به منذ 17 عام، واختتمت الليلة بالفنان حمزة نمرة الذي طل على الجمهور بأغنية «رايق».

وأضافت أبو زيد، خلال مراسلتها لقناة «إكسترا نيوز»، أن غناء الفنان حمزة نمرة كان ملئ بالأغاني الفلسطينية، وكانت فلسطين حاضرة في الحفلة في أغاني الفنانة سعاد ماسي كذلك، لافتة إلى أن فريق «مسار إجباري» غنى للشهداء الفلسطينيين، وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير.

وواصلت: «إطلالة الفنان حمزة نمرة مثلت فارق كبير في حفل أمس، وأدى أغنية «أهو دا اللي صار» مع فرقة مسار إجباري، وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير»، لافتة إلى أن مسرح «U Arena» مجهز بشكل كبير بهدف لاستيعاب كم كبير من الجمهور واستقبال حفلات ضخمة بهذا الشكل، والقضية الفلسطينية حاضرة بشكل كبير منذ بداية فعاليات المهرجان.

تصريحات حمزة نمرة قبل حفله

تحدث حمزة نمرة خلال اللقاء الذي يعرض مساء اليوم السبت في برنامج "المهرجان" الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، على قناة "dmc" في التاسعة مساء، عن وجوده في مدينه العلمين الجديدة وكيف استعد لأولى حفلاته في مصر وجولاته الغنائية القادمة وما هي مشروعاته الغنائية القادمة.

وتجذب الدورة الثانية من مهرجان العلمين الأنظار بصورة مدهشة، خاصة بعدما شهدت خلال الأيام الماضية العديد من المفاجآت المناسبة لمختلف أذواق الأسرة المصرية إلى جانب كل محبي الترفيه من كافة البلدان.

ويؤكد ذلك مكانة مدينة العلمين كواحدة من أهم المدن السياحية على شريط ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي المنطقة العربية.