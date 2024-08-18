أصالة تغني للشعب الفلسطيني في مهرجان قرطاج

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رياض - احمد صلاح - أحيت المغنية السورية أصالة نصري آخر سهرات مهرجان قرطاج الدوليّ في دورته الـ58، التي اختُتمت مساء السبت في تونس وسط حضوريّ جماهيريّ كبير.



واستهلت الحفل بأغنية (أكتر من اللي أنا بحلم بيه) قبل أن تتوجه بعبارات الشكر والمحبة للجمهور التونسيّ الذي وصفته بالجمهور "المثقف" وفق تعبيرها.



كما غنت على مدى 3 ساعات تقريبًا، باقة متنوعة من أغانيها منها (سامحتك كتير) و(يا مجنون) و(آسفة شوفلك غيري) و(إنسان) وحرصت على إهداء أغنية (فلسطين عربية) للشعب الفلسطيني .