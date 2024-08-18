وفاة النجم الفرنسي ألان ديلون

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رياض - احمد صلاح - توفي النجم السينمائيّ الفرنسيّ ألان ديلون عن عمر ناهز 88 عامًا، على ما أفاد أبناؤه الثلاثة لوكالة "فرانس برس" صباح الأحد.



وقال الأبناء في بيان مشترك، إنّ "ألان فابيان وأنوشكا وأنتوني، وكذلك لوبو (كلب ديلون)، يعلنون بعميق الحزن رحيل والدهم. لقد توفي بسلام داخل منزله في دوشي، محاطًا بأولاده الثلاثة وعائلته (...) التي تطلب منكم احترام خصوصيته، في لحظة الحداد المؤلمة هذه".



وألان ديلون هو ممثل ومخرج ومنتج وكاتب سيناريو فرنسيّ مشهور، اشتهر بمظهره الجميل ومساهماته الكبيرة في السينما، وخصوصًا خلال فترة الستينيات والسبعينيات.



وُلد ألان ديلون في 8 نوفمبر 1935 بمدينة سو في فرنسا، وسرعان ما اكتسب شهرة وأصبح أحد النجوم الرئيسيّين في السينما الفرنسية .