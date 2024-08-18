نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدرية طلبة تداعب مسلم في مقطع طريف على "إنستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة بدرية طلبة مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، حيث ظهرت فيه مع مطرب المهرجانات مسلم خلال لحظة طريفة بينهما.

ظهرت بدرية في الفيديو وهي تداعب مسلم وتغني معه، وعلقت قائلة: «على مين؟ على ماما؟».

أعمال بدرية طلبة السينمائية

شاركت بدرية طلبة في فيلمين تم عرضهما خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسي 2024، وهما فيلم "الملكة" الذي يضم نخبة من النجوم مثل هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، وانتصار. الفيلم من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول شخصية "ماجدة" التي تدير ناديًا رياضيًا وتواجه العديد من التحديات.

مسلم يعلن فسخ تعاقده مع المنتج سلطان الشن

في سياق آخر، فجر مطرب المهرجانات مسلم مؤخرًا مفاجأة بإعلانه عن فسخ تعاقده مع المنتج سلطان الشن، بعد أزمة استمرت لمدة عامين بينهما.

هذه الخطوة جاءت بعد فترة طويلة من التوتر بين الطرفين، مما جعلها حديث الساحة الفنية.

أغاني مسلم القادمة

طرحت الشركة المنتجة برومو لأغنية جديدة لمسلم بعنوان "أخر جثة"، كجزء من الترويج للأغنية قبل طرحها رسميًا.

من المتوقع أن تصدر الأغنية قريبًا عبر منصات الفيديو والموسيقى المختلفة مثل يوتيوب، أنغامي، سبوتيفاي، ويانجو بلاي.

نجاحات مسلم الأخيرة

في شهر يوليو الماضي، تم طرح أغنية "العركة" لمسلم على منصات الفيديو والموسيقى المختلفة، وقد حققت نجاحًا ملحوظًا. كما تم إطلاق كليب أغنية "لا أبالي" بالتعاون مع الفنان محمود العسيلي، حيث تضمن الكليب مشهد تمثيلي لمشاجرة أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وظن البعض أنها حقيقية.