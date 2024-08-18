نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار الفعاليات الفنية والحرفية بقصر ثقافة بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرت فعاليات الورش الفنية والحرفية بقصر ثقافة بورسعيد، ضمن الأسبوع الثقافي الثاني والثلاثين، لأطفال المحافظات الحدودية بمشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ، نائب رئيس الهيئة تحت شعار "يهمنا الإنسان"، حتى 24 أغسطس الجاري.

ورشة كتابة السيناريو: مراحل وأسس

بدأت فعاليات اليوم الثاني مع ورشة "كتابة السيناريو" أوضح خلالها السيناريست وليد كمال، مراحل كتابة السيناريو، بدءا من اختيار الفكرة، مع توضيح عدة مفاهيم ومنها: المعالجة الدرامية، الصراع، الذروة، والخاتمة.

الخيال والإلقاء في ورشة الشعر

خلال ورشة الشعر، تناول الشاعر محمود الحلواني، مفهوم الخيال في بناء القصيدة الشعرية، بجانب تدريبات على الإلقاء الشعري للتأكيد على أهمية الوقفات والتنويع الصوتي لتوصيل المعنى المطلوب.

آراء المشاركين: اكتساب الثقة والمهارات

عن آراء المشاركين بالورشة قال محمد أشرف من محافظة شمال سيناء: "تعلمت ماهية الشعر، وكيفية كتابة شعر موزون، وكيفية قراءة قصيدة بشكل سليم". وأشارت چنى أشرف من محافظة الوادي الجديد، أن الورشة منحتها الثقة على الإلقاء أمام الجمهور.

فن الأراجوز: تصنيع وتدريب الأطفال

في ورشة "فن الأراجوز" تحدث الفنان ناصر عبد التواب، عن طرق تصنيع "الأمانة الصوتية" وهي الجزء الخاص بإصدار صوت الأراجوز، والمكون من قطعتين معدنيتين تتوسطهما قطعة من القطن، تلاها تدريبات للأطفال على طريقة الفك والتركيب.

تجارب المشاركين في ورشة الأراجوز

أعربت شيماء سعد من محافظة الوادي الجديد عن سعادتها بالاشتراك في الورشة التي تعلمت خلالها كيفية صناعة عروسة الأراجوز. وأشاد عبد الرحمن علي من محافظة البحر الأحمر بالتجربة، مشيرا أنها ممتعة وتعرف من خلالها على تاريخ فن الأراجوز، وكيفية صنع العرائس بطريقة مبسطة.

الورش الحرفية.. تعلم التصميم وتنفيذ المشروعات

تواصلت الفعاليات مع الورش الحرفية، حيث قامت د. إيمان أحمد، خلال ورشة "المشغولات الجلدية"، بتدريب الأطفال على كيفية عمل التصميم الخاص بالحقائب، الأحزمة، وحافظات النقود باستخدام الباترون.

تقنيات وفن الكاناڤا

بدورها أوضحت المدربة نجلاء شحاتة خلال ورشة "الشنط بالشبك" التقنيات المستخدمة في الورشة والتي تشبه كثيرا "فن الكاناڤا"، كما قامت بتعريف الأطفال بأنواع الغرز ومنها: السنبلة، النجمة، الضفيرة، والصدفة، مع تدريبات على غرزة السنبلة للمبتدئين.

تجارب الأطفال في الورش الحرفية

قالت هنا عبد الفتاح من محافظة جنوب سيناء: "إن الورشة جميلة وتعد فرصة لاكتساب مهارة جديدة وممتعة، مضيفة أنها تتطلع لتطبيق ما تعلمته لإعداد مشروع خاص بها". وأثنت أسماء علي، من محافظة مطروح، على أداء المدربة، مشيرة أنها متشوقة لرؤية المنتج النهائي الورشة.

استمرار ورش متنوعة وتفاعل إيجابي

كما شهدت الفعاليات استمرار ورش "الخرز" للمدربة منى عبد الوهاب، "الخيامية" للمدرب عماد عاشور، "الأركت" للمدرب حسني إبراهيم، "إعادة التدوير" تدريب نجوى عبد العزيز، الأداء المسرحي للمخرج إبراهيم فهمي، "تحريك العرائس" تدريب جمال الشرنوبي، "الموسيقى والغناء" للفنان ماهر كمال، "الرسم بالموسيقى" للفنان وائل عوض، وورشة "التصوير والفوتوشوب" تدريب د. محمد إسماعيل والمونتير أحمد فتحي.