نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب صورة.. حنان ترك تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة حنان ترك محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بسبب صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام من احدث ظهور لها، وعلقت حنان "يا رب بقدرتك خلقتنا وبلطفك هديتنا وبجميل سترك سترتنا ومن خير أمة أخرجتنا، اللهم أتم علينا نعمك التي لا تعد ولا تحصى واجعلنا من عبادك الحامدين الشاكرين واجعلنا ممن هدى واهتدى وسمع ووعى وممن سبقت لهم منك الحسنى وممن نال أفضل ما يتمنى ولا تجعلنا ممن ضل وغوى يا رب العالمين".

حنان ترك ترتدي الحجاب

يذكر أن الفنانة حنان ترك ارتدت الحجاب عام 2006، وفي أغسطس 2012 قررت اعتزال الفن، بعد أن قدمت مسلسل «أخت تريز» الذي عرض في موسم رمضان لعام 2012

أخر أعمال الفنانة حنان ترك

وكان أخر أعمال الفنانة حنان ترك هو مشاركتها في موسم رمضان 2024، من خلال مسلسل الرسوم المتحركة «صدق رسول الله»، ومن تأليف فداء الشندويلي، وموسيقى شريف حمدان، وإخراج مصطفى الفرماوي، وغناء مجد القاسم، تدور أحداثه حول الطفل الصغير حمزة ذي الثمانية أعوام، الذي فقد جده، لكنه يظهر له في الحلم، ويطلب منه البحث عن أحد الكتب، ويدرك الطفل بعد تفكير أن الكتاب هو صحيح البخاري، وعند البحث على الإنترنت، يبتلعه ويأخذه إلى مدينة بخارى عام 250 هجرية، ويلتقي هناك بالإمام البخاري، وهو في سن الـ54.

وايضا شاركت في فيلم المصلحة الذي شاركت فيه بعد ارتدائها الحجاب، بطولة النجوم: أحمد السقا وأحمد عز، وكندة علوش، أحمد صلاح السعدني، ومسلسل "أخت تريز" والذي عُرض في 2012، تدور أحداث الفيلم والمستوحاة من قصة حقيقة حيث الضابط حمزة (أحمد السقا) الذي يطلب نقله من قطاع الأمن المركزي إلى إدارة مكافحة المخدرات بعد مقتل شقيقه الضابط يحيى (أحمد السعدني) على يد سليمان المسلمي (محمد فراج)، أملا في إلقاء القبض عليه والثأر لشقيقه.

دخول حنان ترك الفن

وكانت بداية حنان ترك، بعدما شاهدها المخرج خيري بشارة أثناء أحد العروض المسرحية، فرشحها للمشاركة في فيلم "رغبة متوحشة" في عام 1993 ليكون أولى بطولاتها السينمائية، وتثبت موهبتها وتلقب بـ "فراشة الشاشة".