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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تسعى لشراء قمح في ممارسة دولية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 12:14 مساءً - – أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، وهي مشتري الحبوب الحكومي، أنها تسعى لشراء قمح في ممارسة دولية.
وقالت الهيئة إن الموعد النهائي لتقديم العروض هو الخامس من ديسمبر.
وأضافت الهيئة أنه يجب على الموردين تقديم العروض على أساس السداد عند المعاينة وكذلك على أساس السداد عبر خطابات اعتماد مدتها 270 يوم وأنها ستفاضل بينهما.
وذكرت أن العروض يجب أن تقدم على أساس تسليم ظهر السفينة للشحن في الفترة من الخامس إلى 15 يناير و/أو من 16 إلى 25 يناير و/أو من 26 يناير إلى الرابع من فبراير.
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