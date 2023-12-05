مال وأعمال

الطيار ممدوح غنيم رئيسا لشركة مصر للطيران للشحن الجوي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الطيار ممدوح غنيم رئيسا لشركة مصر للطيران للشحن الجوي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 05:09 مساءً - أصدر رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران القابضة المهندس يحيي زكريا، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتكليف الطيار ممدوح غُنيم عباس؛ للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، خلفًا للطيار جاسر حسين الذي قدم له المهندس يحيي زكريا الشكر على فترة توليه رئاسة الشركة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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