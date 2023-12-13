أسعار النفط تهبط 3% بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 11:10 صباحاً - – انخفضت أسعار النفط 3% يوم الثلاثاء وسجل خام برنت أدنى مستوياته منذ يونيو بعد ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين في نوفمبر، مما يقدم مزيدا من الأدلة على أن من غير المرجح أن يركز مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

وزاد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين من الضغوط النزولية على النفط في وقت سابق بسبب القلق إزاء فائض المعروض وتباطؤ الطلب على الرغم من الدعم الذي تلقاه من تصاعد المخاطر المرتبطة بالمعروض النفطي في الشرق الأوسط بعد هجوم شنه الحوثيون المتحالفون مع إيران على ناقلة.

وبحلول الساعة 1458 بتوقيت جرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شباط 2.30 دولار بما يعادل 3% إلى 73.73دولار للبرميل، وانخفضت في وقت سابق ليتم تداولها عند 73.56 دولار وهو أدنى مستوى منذ يونيو.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 2.39 دولار أو 3.4% إلى 68.93 دولار للبرميل.

وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة إنه على الرغم من أن الهجوم على السفينة ساعد في ارتفاع أسعار النفط، فإن “المعنويات لا تزال سلبية… إذ لا يأتي دعم من جانب الطلب في معادلة النفط. الخلفية الأساسية غير مشجعة”.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط في 2024 مع انقسام أوبك ووكالة الطاقة الدولية على مدى ذلك التباطؤ. وتراجعت آمال السوق بعد اتفاق أوبك+ الأحدث للحد من المعروض. ومن المقرر أن تحدث أوبك ووكالة الطاقة الدولية توقعاتهما هذا الأسبوع.

وبعد صدور بيانات التضخم الأمريكية، يترقب المستثمرون الآن نتائج اجتماع المركزي الأمريكي يوم الأربعاء. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير.

كما تتوجه الأنظار إلى محادثات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب28 حيث ينتظر المفاوضون مسودة اتفاق جديدة بعد أن انتقدت العديد من الدول النسخة السابقة واعتبروها ضعيفة للغاية كونها أغفلت “التخلص التدريجي” من الوقود الأحفوري.