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نعرض لكم الان تفاصيل خبر في مؤتمر دوت الخليج الخامس.. المهندس هاني برزي: القوة البشرية أبرز… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 01:16 مساءً - فريق دوت الخليج _ قال المهندس هاني برزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن القوة البشرية هي أبرز الطاقات الكامنة في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن القطاع يعاني من غياب الكوادر الفنية.
وأكد برزي، في الجلسة الأولى من مؤتمر دوت الخليج السنوي الخامس، الذي ينعقد تحت عنوان “استثمار الطاقات الكامنة”، على أن إعداد الكوادر الفنية هو ما يسمح بتطوير الصناعة ورفع جودة المنتجات، فيما أشار إلى أن استغلال الفرص المتوافرة هو ما يستنهض الطاقات الكامنة.
وقال إن هناك ضرورة للحد من الهدر المسيطر على عدد كبير من القطاعات، كما يتعين إصدار قانون يمنع البناء على الأراضي الزراعية، مؤكدا على سيطرة الهدر وعدم استغلال الطاقات في القطاع السياحي، مضيفا: “مصر دولة سياحية من الدرجة الأولى ولكن لم تستغل إمكانياتها بالصورة المناسبة”.
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