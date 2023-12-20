- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر في مؤتمر دوت الخليج الخامس.. المهندس هاني برزي: الصادرات الغذائية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 02:14 مساءً - فريق دوت الخليج _ قال المهندس هاني برزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات القطاع الغذائي حققت نمو بنسبة 14% خلال الفترة الماضية، بدعم من إحلال الواردات.
ورجح برزي، على هامش الجلسة الأولى من المؤتمر السنوي الخامس لجريدة دوت الخليج والذي يعقد اليوم بعنوان استثمار الطاقات الكامنة، أن تحقق صادرات القطاع الغذائي مبيعات بقيمة5.2 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وأكد برزي على ضرورة قيام الدولة بالدور التحفيزي للصناعات، لأنه هو الدور المنوط بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في مؤتمر دوت الخليج الخامس.. المهندس هاني برزي: الصادرات الغذائية… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.