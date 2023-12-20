في مؤتمر دوت الخليج الخامس.. شريف سامي: هيئتا الأوقاف والتأمينات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 03:14 مساءً - فريق دوت الخليج _ قال شريف سامي رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، إن الطاقات الكامنة توجد في العديد من الكيانات والقطاعات في مصر وتحتاج فقط للتطوير في الإدارة والأفراد لتضيف استثمارات للدولة.

وأضاف سامي خلال كلمته في مؤتمر دوت الخليج السنوي الخامس بعنوان ” استثمار الطاقات الكامنة” إن من أغنى الهيئات في مصر هي هيئة الأوقاف حيث تمتلك أصول بمئات المليارات ولا يصدر عنها أي من الإفصاحات، وكذلك هيئة التأمينات من الهيئات الغنية جدا والتي يمكن من خلالها ضخ استثمارات إضافية في شرايين الاقتصاد.

وأشار سامي، إلى ضرورة الاهتمام بالقطاعات الخدمية، مضيفا أن شركات الإنشاءات والبنية التحتية كانت مقيدة في البورصة دون عوائق منذ عشرات السنين.

وتابع: “متحف البورصة في شارع الشريفين يوجد به سند قيد شركات قطارات الفيوم والدلتا للنقل الخفيف”، ولابد من عودة الاهتمام بتلك الطاقات الضخمة.