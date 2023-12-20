المؤتمر الخامس لجريدة دوت الخليج.. نجيب ساويرس: الحفاظ على العمالة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 05:13 مساءً - فريق دوت الخليج _ قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس: “لا يوجد أجمل من كسب الرزق في بلدك، وبالتالي لا نريد تصدير العمالة إلى الخارج”.

وطالب ساويرس خلال مقابلة صحفية أجراها كلا من: ياسمين منير مدير التحرير والشريك المؤسس لجريدة دوت الخليج، ورضوى إبراهيم مدير التحرير والشريك المؤسس لجريدة دوت الخليج، اليوم، بضرورة الحفاظ على العمالة المصرية في الداخل.

وشدد على ضرورة تنمية وإثقال العمالة المصرية والاستفادة من قدراتها.