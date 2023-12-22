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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية توقع اتفاقية مع أوزبكستان لتنفيذ مشروع 800 ميجاوات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 22 ديسمبر 2023 02:17 مساءً - سي إن بي سي _ قالت وزارة الطاقة السعودية اليوم الخميس إن وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان شهد توقيع اتفاقية مع أوزبكستان لتنفيذ مشروع 800 ميجاوات طاقة متجددة وهيدروجين أخضر متكامل.
وتم التوقيع بين شركة أكوا باور ، ووزارتي الطاقة والاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان، وشركة يوكميوسانوات الأوزبكية.
وأضاف البيان أن وزير الطاقة بحث في الرياض مع نائب رئيس الوزراء الأوزبكي جمشيد كوتشكاروف “سبل التعاون المشترك بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة”.
ويذكر أن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، شهد توقيع 20 مذكرة تفاهم واتفاقية سعودية أوزبكية بقيمة تقدر بـ 12.3مليار دولار، خلال نوفمبر الماضي.
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