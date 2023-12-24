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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تركيا تعفي مواطني 6 دول عربية وأجنبية من تأشيرة الزيارة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 24 ديسمبر 2023 04:12 مساءً - العربية دوت نت – نشرت الجريدة الرسمية التركية، السبت، مرسوما رئاسيا يعفي مواطني بعض الدول العربية من تأشيرة الدخول عند زيارة البلاد لغايات سياحية.
ويقضي المرسوم بإعفاء مواطني الإمارات، والسعودية، والبحرين، وسلطنة عُمان، والولايات المتحدة وكندا من تأشيرة الدخول لغايات سياحية.
ويشمل الإعفاء من التأشيرة (فيزا) حملة جواز السفر العادي من مواطني الدول المذكورة، ولمدة 90 يوماً في كل 180 يوما، بحسب صحيفة “ترك برس”.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن إيرادات البلاد من السياحة قفزت 13.1% إلى 20.23 مليار دولار في الربع الثالث، مما يعكس استمرار الاتجاه القوي لهذا القطاع الحيوي لسد العجز في ميزان المعاملات الجارية.
وكانت الإيرادات ارتفعت في 2022 بنسبة 53.4% عن العام السابق ووصلت لمستوى قياسي عند 46.28 مليار دولار مع تلاشي تداعيات الجائحة وبعد أن أدت الحرب الأوكرانية إلى زيادة عدد السياح الروس.
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