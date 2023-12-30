مال وأعمال

عقود الغاز الطبيعي الأمريكية تسجل أكبر خسائر سنوية في 17…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عقود الغاز الطبيعي الأمريكية تسجل أكبر خسائر سنوية في 17… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 30 ديسمبر 2023 10:12 مساءً - سي ان بي سي_ تكبدت عقود الغاز الطبيعي الأمريكية أكبر خسائر سنوية في 17 عاما من حيث النسبة خلال 2023.

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وجاءت أكبر خسائر سنوية للغاز الطبيعي منذ عام 2006 وسط ضغوطات من مستويات إنتاج قياسية، وطقس معتدل نسبيا، ومخزون وفير.

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وعند تسوية تعاملات جلسة الجمعة 29 ديسمبر، تراجعت عقود الغاز الطبيعي تسليم فبراير بنحو 1.7% إلى مستويات 2.51 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

أما على مدار إجمالي العام الجاري، تراجعت عقود الغاز الطبيعي الأمريكية بنحو 44%. وتعد الخسائر المسجلة عن إجمالي العام الجاري، هي الأولى في 4 أعوام.

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وجاءت خسائر الأسعار بعدما وصلت إلى مستويات 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية العام الماضي، بعد بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

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واستهلت عقود الغاز الطبيعي العام الجاري حول مستويات 4 دولارات، لكنها تراجعت بشكل أكبر مع تكثيف الإنتاج.

وقال المستشار الإداري لدى شركة C.H. Guernsey تشن تشو في تصريحات نقلتها ، إن الأسعار تعكس أساسيات السوق الهابطة والمتمثلة في مستويات إنتاج قياسية وضعف الطلب بسبب طقس أدفء من المعتاد، وكذلك ضعف الطلب الأجنبي.

وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أن الولايات الأمريكية المتجاورة دخلت موسم تدفئة الشتاء ولديها أعلى مستوى تخزين للغاز الطبيعي منذ 2020.

هذا واستقرت مخزونات الغاز الطبيعي عند 3.49 تريليون قدم مكعبة، وهو مستوى أعلى بنحو 11.1% من مستويات نفس الأسبوع العام الماضي، كما أنه أعلى المتوسط في 5 سنوات بحوالي 10%.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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