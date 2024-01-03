نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تنخفض وسط ظروف اقتصادية غير مواتية مع استمرار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 يناير 2024 09:14 صباحاً - – انخفضت أسعار النفط في الجلسة الأولى من العام الجديد بعد أن عصفت الظروف الاقتصادية غير المواتية بالمكاسب الناجمة عن تعطل محتمل للإمدادات بسبب التوتر في البحر الأحمر.

وبحلول الساعة 1701 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 62 سنتا، أي ما يعادل 0.8%، إلى 76.42 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا، أي ما يعادل 1%، إلى 70.93 دولار

وارتفعت الأسعار لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة بعد هجمات من حركة الحوثي اليمنية على سفن في البحر الأحمر في مطلع الأسبوع. وربح كلا الخامين القياسيين نحو دولارين قبل أن يتراجعا.

وصدت مروحيات أمريكية يوم الأحد هجوما شنه الحوثيون المتحالفون مع إيران على سفينة شحن تديرها شركة ميرسك الدنمركية في البحر الأحمر. وذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية للأنباء أن سفينة حربية إيرانية دخلت البحر الأحمر يوم الاثنين.

وقالت ميرسك ومنافستها الألمانية هاباج لويد إن سفن الحاويات التابعة لهما ستواصل تجنب عبور البحر الأحمر المؤدي لقناة السويس.

وقد يؤدي اتساع رقعة الصراع في غزة إلى إغلاق ممرات مائية حيوية لنقل إمدادات النفط.

وقلص متداولون توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة هذا العام، مما أدى إلى كبح مكاسب أسعار النفط، كما أثر ارتفاع الدولار وتراجع الأسهم على الأسعار.

وتوقع اقتصاديون ومحللون في استطلاع لرويترز أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 82.56 دولار للبرميل هذا العام، بارتفاع طفيف عن المتوسط في 2023 الذي بلغ 82.17 دولار، مع توقع أن يؤدي ضعف النمو العالمي إلى كبح الطلب. ومع ذلك، يمكن أن تستفيد الأسعار من التوترات الجيوسياسية.

وفي الصين، أظهرت بيانات حكومية يوم الأحد أن توقعات المستثمرين بإجراءات تحفيز اقتصادي جديدة زادت بعد انكماش التصنيع للشهر الثالث في ديسمبر.

ومن شأن أي تحفيز من هذا القبيل للنمو الاقتصادي أن يعزز الطلب على النفط ويدعم أسعار الخام.