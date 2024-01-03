الذهب يبدأ 2024 مرتفعا بدعم من آمال خفض الفائدة واضطرابات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 يناير 2024 03:14 مساءً - وكالات – سجلت أسعار الذهب بداية إيجابية لعام 2024 يوم الثلاثاء، مدعومة بتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام والمخاوف بشأن الهجمات على الشحن في البحر الأحمر.

وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.1% إلى 2063.59 دولار للأونصة. واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 2072.40 دولاراً للأونصة.

وقال دانييل بافيلونيس، كبير استراتيجيي السوق في آر جيه أو فيوتشرز: “أعتقد أن هناك احتمالاً للتصعيد في البحر الأحمر ومن المحتمل أن يدفع ذلك أسعار الذهب إلى الارتفاع”.

وارتفعت أسعار الذهب 13% في 2023 في أول ارتفاع سنوي لها منذ 2020، ومن المتوقع أن تصل إلى مستويات قياسية في 2024، مع انخفاض أسعار الفائدة مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وقال فؤاد رزاقزادة، محلل السوق: “بما أننا رأينا مدى الارتفاع في سعر الذهب الناتج عن توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2023، فيمكننا أن نشهد مكاسب كبيرة في عام 2024 عندما تبدأ البنوك المركزية فعليًا في تخفيف سياساتها وتتحرك العائدات بشكل أكبر”. محلل في سيتي إندكس.

وقال: “من المرجح أن تتراجع الضغوط التضخمية بشكل أكبر في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى بدء دورة كبيرة لخفض أسعار الفائدة”، مضيفًا أن التوقيت الفعلي ومدى تخفيضات أسعار الفائدة سيعتمدان على البيانات الواردة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.70 دولارا للأونصة، في حين نزل البلاديوم 1.6% إلى 1080.21 دولارا. ونزل البلاتين 0.2% إلى 985.24 دولار للأونصة.