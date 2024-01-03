رئيس الوزراء: زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق لا تغطي تكاليف…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 يناير 2024 09:14 مساءً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق أو السكة الحديد تستهدف “المحافظة على المرفق وتغطية تكاليف التشغيل والصيانة”.

وشدد مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، على أن الزيادة المقررة على أسعار تذاكر المترو “لا تغطي تكاليف التشغيل والصيانة”.

ونوّه رئيس الوزراء بأن الحكومة لم تفرض أي زيادات في هذا الشأن منذ ما يقرب من 3 سنوات؛ بهدف تخفيف الأعباء على المواطن المصري.

وأضاف: وفقا للكثير من الاقتصاديين فإنه لضمان كفاءة واستمرار خدمة معينة يجب عل الأقل أن تغطي الخدمة تكلفة التشغيل والصيانة”.

وقال رئيس الوزراء إن وزير النقل منذ حوالي 3 سنوات أو أقل تقدم لمجلس الوزراء بطلب لتدبير مبلغ 30 مليار جنيه، تكلفة تجديد وصيانة الخط الأول لمترو الأنفاق “الذي كان قد تهالك”، إذ أنشيء ما يقرب من 30 عاما، مضيفًا: “وتحملت الدولة هذا المبلغ، ليس لإنشاء خط مترو أنفاق جديد وإنما فقط لصيانة وتجديد خط قائم، وإلا كان هذا الخط سيتوقف وهو يخدم ملايين المواطنين”.

وأشار مدبولي إلى أن سعر تذكرة مترو الأنفاق لو غطى تكلفة التشغيل والصيانة، ما اضطرت الدولة لتحمل هذا المبلغ، وكان من الوارد استخدامه في مشروعات أخرى جديدة تخدم مناطق عديدة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تتحمل التكلفة الاستثمارية لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاع النقل، التي تصل في بعض الأحيان إلى مئات المليارات للمشروع الواحد، سواء فيما يتعلق بمشروع السكك الحديدية، أو مترو الانفاق، أو غيرهما من المشروعات المنفذة في هذا القطاع.

وأشار رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى أنه من الطبيعي والمنطقي، أنه بمجرد إنشاء مثل هذه المشروعات، فلابد للمشروع أن يغطي تكاليف تشغيله وصيانته، وذلك بما يضمن الحفاظ على استمرارية هذه المشروعات في أداء خدماتها للمواطنين وبنفس مستوى جودة الخدمة عند بدء التشغيل، موضحا أن تكلفة التشغيل والصيانة تأتي من خلال ما يباع من تذاكر لهذه المرافق.