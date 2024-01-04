مدبولي: نتابع جميع الآراء لتجاوز الأزمة الاقتصادية.. وهدفنا…

دبي - احمد فتحي في الخميس 4 يناير 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تتابع آراء جميع الخبراء لتجاوز الأزمة الاقتصادية، وإن هدفها الآن عدم اتساع فجوة الدعم، مضيفًا أنها تعمل على الإبقاء عليها وتثبيتها من خلال مثل هذا الزيادات الأخيرة في الأسعار.

وأضاف مدبولي: وفقا للخبراء فإن أي اقتصاد يقيم على أنه “ناجح وجيد” وفق 3 معايير هي: التضخم، والنمو، والبطالة، فكلما قلت معدلات البطالة والتضخم دل ذلك على أن الاقتصاد جيد، وكلما زادت نسبة النمو عكس ذلك أيضا أن الاقتصاد جيد.

وأوضح أن الاقتصاد المصري مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى عام 2021 كان قد حقق هذه المعادلة السحرية؛ “فاستطعنا تحقيق أعلى معدل نمو وأقل معدل تضخم وأقل نسبة بطالة، وكان الاقتصاد المصري حتى عام 2021 يحقق كل هذه المستهدفات”.

وتابع: التطورات التي حدثت بعد عام 2021، والأزمة العالمية الخانقة التي نتجت عن زيادة معدلات التضخم العالمية والحرب الروسية والأوكرانية وكل ما نواجهه اليوم حول حدودنا وفي المنطقة، هو ما تسبب في وجود التضخم بنسب كبيرة للغاية.

وقال رئيس الوزراء: “نُجري مناقشات كثيرة مع كل خبراء الاقتصاد حول كيفية استعادة المسار الإصلاحي وعودة الاقتصاد المصري مرة أخرى ومتى يحدث ذلك”.