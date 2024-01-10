مال وأعمال

أسعار الذهب تتراجع وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تتراجع وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 يناير 2024 03:14 مساءً - سكاي نيوز _ هبطت أسعار الذهب في تعاملات الأربعاء، في ظل ارتفاع الدولار، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، قبيل تقرير التضخم الأمريكي الذي قد يلقي بعض الضوء على مسار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الفيدرالي الأمريكي.

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ويركز المتعاملون الآن على تقرير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدوره الخميس، والذي من المتوقع أن يظهر ارتفاع التضخم بنسبة 0.2 في المئة في ديسمبر و3.2 بالمئة على أساس سنوي.

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وكشف تقرير أميركي رسمي أن المستهلكين يتوقعون انخفاضا في التضخم، في حين قالت ميشيل بومان العضوة في مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن السياسة النقدية للمركزي الأمريكي تبدو “مقيدة بما فيه الكفاية”.

وتُقلص أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

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انخفض الذهب في المعاملات الفورية نحو 0.2 بالمئة إلى 2024.90 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0703 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 بالمئة إلى 2030.60 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 22.87 دولار للأونصة، كما انخفض البلاتين 0.2 في المئة إلى 927.88 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 في المئة إلى 978.97 دولار للأونصة.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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