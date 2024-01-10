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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تسعى لشراء 50-100 ألف طن سكر في ممارسة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 يناير 2024 09:14 مساءً - – أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الأربعاء عن ممارسة لاستيراد 50 ألف طن من السكر الخام و/أو 50 ألف طن من السكر الأبيض المكرر من أي منشأ.
والممارسة لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية، وهي الجهة التي ستستلم الشحنات.
وقالت الهيئة إنه السكر الأبيض المكرر يجب أن يكون صالحا للاستهلاك الآدمي ومعبأ في عبوات تزن الواحدة 50 كيلوجراما.
وحددت الهيئة فترات الوصول من 29 فبراير حتى 15 مارس آذار و/أو من 16 مارس إلى 31 من الشهر نفسه بنظام السداد عند المعاينة وبتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
واشترطت الهيئة تقديم أسعار العروض بما يشمل التكلفة والشحن بالجنيه المصري أو بالدولار.
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