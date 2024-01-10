مال وأعمال

مصر تسعى لشراء 50-100 ألف طن سكر في ممارسة

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تسعى لشراء 50-100 ألف طن سكر في ممارسة من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 يناير 2024 09:14 مساءً - – أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الأربعاء عن ممارسة لاستيراد 50 ألف طن من السكر الخام و/أو 50 ألف طن من السكر الأبيض المكرر من أي منشأ.

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والممارسة لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية، وهي الجهة التي ستستلم الشحنات.

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وقالت الهيئة إنه السكر الأبيض المكرر يجب أن يكون صالحا للاستهلاك الآدمي ومعبأ في عبوات تزن الواحدة 50 كيلوجراما.

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وحددت الهيئة فترات الوصول من 29 فبراير حتى 15 مارس آذار و/أو من 16 مارس إلى 31 من الشهر نفسه بنظام السداد عند المعاينة وبتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

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واشترطت الهيئة تقديم أسعار العروض بما يشمل التكلفة والشحن بالجنيه المصري أو بالدولار.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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