نعرض لكم الان تفاصيل خبر تميم الضوي: صادرات الصناعات الغذائية لم تتأثر بعد باضطرابات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 14 يناير 2024 06:22 مساءً - محمد أحمد _ قال تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات القطاع لم تتأثر بعد بالأحداث الدائرة في منطقة البحر الأحمر، بفعل توجيه نحو 54% من حجمها إلى الأسواق العربية، مما يجعلها ليست في حاجة للعبور عبر مضيق باب المندب . هذا المحتوى للمشتركين فقط

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