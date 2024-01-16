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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عشماوي: البورصة السلعية تداولت أقماحا مستوردة بقيمة 12.3… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 يناير 2024 10:11 مساءً - إسلام سالم – قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس البورصة السلعية مصر، إنها تداولت سلع القمح والذرة الصفراء والنخالة والسكر وفول الصويا والنخالة والملح وسبائك الذهب والفضة.
وأضاف عشماوي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن حجم تداول القمح المستورد بالبورصة بلغ 12.3 مليار جنيه، بجانب تسجيل 209 شركات مسجلة لتداول السكر في البورصة، بقيمة 4.5 مليار جنيه من خلال حجم 183 ألف طن عبر 891 عملية.
وأكد أن البورصة السلعية تداولت 142 كيلوجراما ذهب بقيمة 341 مليون جنيه، ونحو 2.7 مليون جنيه قيمة تداول أكثر من 100 كيلوجرام فضة.
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