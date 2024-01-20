ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ترتفع لأعلى مستوى منذ…

دبي - احمد فتحي في السبت 20 يناير 2024 06:14 مساءً - وكالات _ ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال التقديرات الأولية عن شهر يناير، لتسجل أعلى مستوى لها منذ يوليو 2021، مدعومة بتوقعات تباطؤ الضغوط التضخمية.

وكشفت بيانات جامعة ميتشجان اليوم الجمعة، عن ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 13.1% على أساس شهري عند 78.8 نقطة في القراءة الأولية لشهر يناير، مقابل 69.7 نقطة في الشهر السابق، ومقارنة بزيادة متوقعة إلى 69.8 نقطة.

وأظهر المسح زيادة قيمة مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي إلى 83.3 نقطة في يناير من 73.3 نقطة خلال ديسمبر، وكذلك صعد مؤشر التوقعات المستقبلية بنسبة 12.6% على أساس شهري من 67.4 نقطة إلى 75.9 نقطة.

بينما انخفضت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 2.9% في يناير من 3.1% خلال ديسمبر، وهي أدنى قراءة منذ ديسمبر 2020، لتقع ضمن النطاق الذي يتراوح بين 2.3% و3.0% المسجل خلال العامين السابقين لفترة الجائحة.

وبلغت توقعات التضخم على المدى الطويل 2.8%، لكنها لا زالت أعلى النطاق الذي يتراوح بين 2.2% و2.6% والذي تم تسجيله في العامين السابقين لفترة الوباء.