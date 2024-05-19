انت الأن تتابع خبر إربد .. 991 طناً من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ورد إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، الأحد، 991 طنا من الخضار والفواكه والورقيات.

وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لـ (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 559 طنا، و87 طن فواكه، و24 طن ورقيات، و16 طنا ما بين الفواكه والخضار، و305 أطنان من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.

وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-17 قرشا، والبصل الناشف 13-20، والثوم 125-200 قرشا، والبطاطا 25-42، والبندورة 13-25، والخيار 17-25، والزهرة 20-35، والبطيخ 15-25، والشمام 25-50 قرشا.