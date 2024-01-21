متحدث الحكومة: إعلان الموقف النهائي لاتفاق صندوق النقد بمجرد…

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 يناير 2024 05:14 مساءً - دوت الخليج – قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الموقف النهائي لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي سيعلن عنه بمجرد انتهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق.

وتعليقًا على توقعات بمضاعفة قيمة قرض الصندوق، قال الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم: “على الأرجح كلها تكنهات”، مضيفًا: “بطبيعة الحال هناك تكهنات عديدة لكنها لا تعكس بالضرورة الموقف النهائي للمفاوضات”.

وبسؤال عما إذا كان الإعلان عن النتائج قريبًا أو تمديدا المفاوضات لجولات أخرى، قال: “دعنا لا نستبق الأحداث”، مشيرا إلى تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد فيها توصل المفاوضات في نهايتها إلى اتفاق جديد بجدول زمني جديد، مضيفًا: “ونأمل انتهاء المفاوضات خلال الفترة القريبة المقبلة”.