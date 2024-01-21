مال وأعمال

متحدث الحكومة: إعلان الموقف النهائي لاتفاق صندوق النقد بمجرد…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر متحدث الحكومة: إعلان الموقف النهائي لاتفاق صندوق النقد بمجرد… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 21 يناير 2024 05:14 مساءً - دوت الخليج – قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الموقف النهائي لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي سيعلن عنه بمجرد انتهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق.

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وتعليقًا على توقعات بمضاعفة قيمة قرض الصندوق، قال الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم: “على الأرجح كلها تكنهات”، مضيفًا: “بطبيعة الحال هناك تكهنات عديدة لكنها لا تعكس بالضرورة الموقف النهائي للمفاوضات”.

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وبسؤال عما إذا كان الإعلان عن النتائج قريبًا أو تمديدا المفاوضات لجولات أخرى، قال: “دعنا لا نستبق الأحداث”، مشيرا إلى تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد فيها توصل المفاوضات في نهايتها إلى اتفاق جديد بجدول زمني جديد، مضيفًا: “ونأمل انتهاء المفاوضات خلال الفترة القريبة المقبلة”.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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