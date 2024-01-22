مال وأعمال

إلغاء 102 رحلة في مطار دبلن في أيرلندا بسبب عاصفة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر إلغاء 102 رحلة في مطار دبلن في أيرلندا بسبب عاصفة من قسم مال واعمال

Amer Group 01-2024
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 يناير 2024 03:14 مساءً - – قالت الشركة المشغلة لمطار دبلن إن شركات الطيران ألغت إقلاع وهبوط 102 رحلة في المطار يوم الأحد بسبب عاصفة من المتوقع أن تستمر لبقية اليوم.

predco_adv_2021

وقال مطار دبلن في منشور على منصة إكس إن العاصفة إيشا أجبرته أيضا على إلغاء 24 عملية هبوط بحلول الساعة 1700 بتوقيت جرينتش، في حين حولت 27 رحلة مسارها إلى مطارات أخرى.

E-Bank

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في أيرلندا تحذيرا باللون البرتقالي من الطقس في وقت مبكر من صباح يوم الأحد في معظم أنحاء البلاد، ومنها دبلن، مما يعني أن الرياح قد تؤثر تأثيرا كبيرا على الأشخاص والممتلكات والأنشطة في هذه المناطق.

BonatMisr

وأصدرت السلطات تحذيرا باللون الأحمر، وهو الأعلى مستوى، في بعض المناطق بغرب البلاد وشمالها الغربي.

HapiSalonWhite

وقال مطار سخيبول في العاصمة الهولندية أمستردام يوم الأحد إنه ألغى 130 رحلة جوية كانت مقررة يوم الاثنين كإجراء وقائي بسبب توقعات بهبوب رياح قوية مع وصول العاصفة إيشا إلى البلاد.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إلغاء 102 رحلة في مطار دبلن في أيرلندا بسبب عاصفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا