نعرض لكم الان تفاصيل خبر تعاون بين التنمية الصناعية وشركة المدن الصناعية الأردنية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 يناير 2024 06:14 مساءً - رنا ممدوح _ استقبلت هيئة التنمية الصناعية وفداً من شركة المدن الصناعية من دولة الأردن، لبحث أوجه التعاون وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات والاطلاع على التجربة المصرية في مجال تنمية وتطوير المناطق الصناعية.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية لؤي سحويل زار عددا من المدن الصناعية فضلا عن عدد من الجهات الحكومية في مصر.

واستقبل الوفد نائبا عن رئيس الهيئة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، بحضور عمر جويعد مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية والمهندس علاء زريقات مساعد مدير عام العمليات بالشركة.

وخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الهيئة على عمق العلاقات بين مصر والأردن عبر التاريخ سواءا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي مؤكدا على توجه الدولة نحو التكامل الصناعي مع الأشقاء العرب في ظل توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحقيق التعاون في العديد من المجالات في ضوء الفرص والإمكانيات المتاحة وخلق فرص استثمارية مشتركة.

كما استعرض المهندس حازم عنان الإصلاحات التشريعية والاجرائية التي تقوم بها الحكومة المصرية لتوفير البيئة المناسبة للاستثمار الصناعي وأهم المجهودات التي قامت بها الهيئة في إتاحة التيسيرات لتحفيز الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية في القطاع الصناعي من خلال تطبيق التحول الرقمي وتبسيط وميكنة الإجراءات ، وجهود الهيئة نحو تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

وعرض ما تقوم به الهيئة في مجال إنشاء وترفيق وإدارة المناطق الصناعية والتوجه نحو تمكين القطاع الخاص في الادارة والتشغيل والترويج لتلك المناطق محليا وعالميا من خلال المطور الصناعي.

واستعرض، مساعي هيئة التنمية الصناعية في دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء 17 مجمعا صناعيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 15 محافظة.

من جهته، أكد رئيس شركة المدن الصناعية الأردنية على أهمية الزيارة الى مصر للاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في إدارة وتطوير المناطق الصناعية وإيجاد مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والصناعي يتجاوز الرسميات والبروتوكولات الى علاقات اعمق على مستوى القطاع الخاص و مستثمري الجانبين، مقترحا التنسيق مع الهيئة لتنظيم زيارات متبادلة بين رجال الاعمال المصريين والاردنيين .

ووفقا للبيان، تم اعداد زيارات ميدانية للوفد الأردني على مدار ثلاثة أيام رافقهم فيها ممثلين عن الهيئة حيث قاموا بزيارة المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان وتفقدوا خطوط إنتاج الشركة السويسرية للملابس الجاهزة ومصنع فريش للأجهزة المنزلية والثلاجات ومصنع حلواني اخوان للصناعات الغذائية.

وعقد الوفد اجتماعت بمقر جمعية مستثمري العاشر من رمضان بحضور أيمن رضا الأمين العام للجمعية وتم مناقشة التعاون المشترك بين الجانبين على مستوى الاستثمار الصناعي المشترك وخاصة في مجال الأمن الغذائي وقطاع الملابس، وتتويج ذلك التعاون من خلال اقتراح بروتوكول ثلاثي بين الشركة والجمعية وهيئة التنمية الصناعية.

وزار الوفد الأردني منطقة المطور الصناعي CPC بمدينة السادس من اكتوبر للتعرف على تجربة مصر في الشراكة بين القطاع العام والخاص لانشاء مناطق صناعية خاصة ، و كان في إستقبال الوفد المعتز بهاء الدين الرئيس التنفيذي للشركة، وتم خلال اللقاء تقديم عرض مفصل عن المنطقة وجولة ميدانية بها .

واختتم الوفد زيارته بجولة تفقدية بالمدينة الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات وهي شركة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

واستقبلهم اللواء ا ح اكرم الحفناوى رئيس مجلس الإدارة واللواء ا ح سامر قنديل نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث زار الوفد عددا من الخطوط الإنتاجية.

وأشاد الوفد بالإمكانات الكبيرة بالمدينة وما تملكه من خطوط إنتاج وماكينات بأعلى المعايير التكنولوجية.

كما أشاد بجودة المنتجات والتنظيم المتكامل بالمدينة ومراعاة البعد البيئي كنموذج للمدن الخضراء التي تحقق معايير التنمية المستدامة، لاسيما وأن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الحيوية التي تستهدفها هيئة المدن الصناعية الأردنية.