نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. رئيس هيئة قناة السويس يجتمع مع أكثر من 15 خطا وتوكيلا… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 يناير 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج – اجتمع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، مع ممثلي أكثر من 15 من الخطوط والتوكيلات الملاحية؛ لمناقشة تداعيات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب ومدى تأثيرها على سوق النقل البحري.

وأكد الفريق أسامة ربيع أهمية اللقاء، الذي عدّه بمثابة منصة ممتدة ومستمرة للحوار مع شركاء القناة كافة من التوكيلات والخطوط الملاحية، في ضوء حرص هيئة قناة السويس على فتح قنوات اتصال مباشرة مع جميع عملائها للتشاور حول الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، واستطلاع احتياجاتهم ومناقشة التوصيات المقترحة لتعزيز التعاون مع قناة السويس.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تضع نصب أعينها مصلحة عملائها وتعمل على تقليل تأثير الأوضاع الراهنة على حركة التجارة العالمية العابرة للقناة بتقديم حزمة من الخدمات الملاحية والبحرية التي تلائم احتياجات السفن العابرة في الظروف الاعتيادية والظروف الطارئة والتي تمتد لتشمل خدمات التزود بالوقود وخدمة الإسعاف البحري فضلا عن خدمات الإنقاذ البحري ومكافحة التلوث وخدمات الإصلاح وصيانة السفن بترسانات الهيئة وغيرها.

وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس جزء لا يتجزأ من حركة التجارة العالمية حيث يمر بها 12% من حجم التجارة العالمية، و25% من تجارة الحاويات العالمية.

وأشار إلى أن الاوضاع الراهنة تفرض مزيدا من التحديات على سلاسل الإمداد العالمية في ظل زيادة مدة الرحلة، وارتفاع النفقات التشغيلية للسفن، وارتفاع نوالين الشحن ونفقات التأمين وما لذلك من انعكاس مباشر على سلاسل الإمداد العالمية وتأثر المستهلك بارتفاع أسعار السلع وتأخر أمد وصولها، فضلا عن التأثير البيئي الضار مع استهلاك السفن لكميات أكبر من الوقود وارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية عند اتخاذها طرقا بديلة.

من جانبه، أشار اللواء حاتم القاضي رئيس مجلس إدارة توكيل كادمار، خلال مشاركته في الاجتماع عبر الفيديوكونفرانس، إلى أن الأزمة الراهنة تفرض العديد من التحديات على الصادرات والواردات المصرية في ظل زيادة نوالين الشحن العالمية.

وطالب القاضي، الهيئة بدراسة إمكانية منح مزيد من الامتيازات للسفن السياحية ولسفن البضائع العاملة على بعض الطرق الملاحية.

وأشار اللواء إيهاب البنان، رئيس مجلس إدارة شركة كلاركسون،إلى رغبة بعض الخطوط الملاحية في الحصول على بعض الحوافز والتخفيضات في ظل ارتفاع تكلفة التأمين على الخطوط العاملة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب مع اقتراحه ان يتم ربط التخفيض بحجم الحمولات العابرة للقناة.

ميرسك حريصة على عودة سفنها للعبور مرة أخرى عبر قناة السويس فور استقرار الأوضاع

وأكد هاني النادي، ممثل مجموعة ميرسك MAERSK في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حرصها على عودة سفنها للعبور مرة أخرى عبر قناة السويس فور استقرار الاوضاع في ظل تأثر المجموعة بتداعيات الأزمة الراهنة، لافتا إلى أن بعض سفنها تعرضت لاعتداءات مباشرة خلال عبورها من البحر الأحمر.

عود سفن MSC للعبور مرة أخرى عبر قناة السويس الفترة المقبلة

ومن جهته، أكد الربان عز الدين لبيب، مدير العمليات بالخط الملاحي MSC، أن قناة السويس ستظل المجرى الملاحي الرئيسي للمجموعة التي لجأت لتخفيض عدد الرحلات التابعة لها عبر البحر الأحمر في ظل توترات الأوضاع، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد عودة السفن التابعة للمجموعة للعبور مرة أخرى عبر قناة السويس.

فيما رأي الربان محمد بدوي، رئيس مجلس إدارة توكيل الخليج، أن مطالبة بعض الخطوط الملاحية هيئة قناة السويس بمنحها لتخفيضات وحوافز ليس بالحل الأمثل في ظل الأزمة الراهنة، والتي يغلب عليها الطابع الأمني وليس الطابع الاقتصادي.

واتفق معه محمد الجعبري، ممثل التوكيل الملاحي إنشكيب، الذي رأى أن منح تخفيضات وحوافز لن يكون له مردود إيجابي إلا في بعض الحالات الخاصة التي يجب دراستها بعناية من قبل وحدة البحوث الاقتصادية التابعة للهيئة.

كما وافقه الرأي وسيم شكري ممثل التوكيل الملاحي “ويلمسن” بأن السياسات التسعيرية للهيئة لا ينبغي تغييرها وفقا للأزمة الراهنة وإنما يمكن دراسة منح بعض التخفيضات لبعض السفن التي تعاني من ارتفاع تكلفة التأمين بعد دراسة تلك الحالات دراسة عميقة.

وتبنى أحمد خليل، ممثل شركة فينمار، الرؤية نفسها، مشيرا إلى أن نظرة ملاك السفن للأزمة الراهنة هي رؤية أمنية متعلقة بالأساس بسلامة الطاقم ومن هذا المنطلق لن يكون منح تخفيضات هو الحل الأمثل.

من جانبه، طالب محمد حسني، ممثل الخط الملاحي أركاس، بدراسة منح بعض الامتيازات للسفن التي تربط موانئ البحر المتوسط بالبحر الأحمر.

واتفق محمد غازي، ممثل الخط الملاحي إكسبريس، بضرورة دراسة منح حوافز وامتيازات للسفن التي تسير رحلات متعددة ذهابا وإيابا من البحر المتوسط إلى مينائي العقبة وجدة.

في ختام اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع اعتزام الهيئة عقد لقاءات دورية مع الخطوط الملاحية والتوكيلات لاستكمال بحث مستجدات الأوضاع وتبني رؤى يمكنها تقليل تأثير التوترات الراهنة في منطقة البحر الأحمر.