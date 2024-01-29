رئيس الوزراء يتابع جهود التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 يناير 2024 11:10 صباحاً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الدولة المصرية على رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي استثمارات الدولة إلى 65% ودعم التنمية في البلاد، وزيادة مشاركته في مختلف المشروعات التنموية والخدمية على مستوى الجمهورية.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة حرصت خلال السنوات الماضية على إنشاء ودعم بنية تحتية متطورة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق معدلات التنمية المستهدفة في إطار “رؤية مصر 2030″، للعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات الأساسية في أنحاء الجمهورية كافة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، مساء اليوم؛ لمتابعة جهود التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، لاسيما في مجال محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وذكر بيان لرئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار حرص رئيس الوزراء على المتابعة الدورية لمختلف خطط التنمية على مستوى جميع القطاعات بالدولة.

شارك في الاجتماع: حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.