الاقتصاد الألماني ينكمش 0.2% في الربع الأخير من 2023

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يناير 2024 04:12 مساءً - سي ان بي سي _ انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2% في الربع الرابع 2023 على أساس سنوي، وجاء الانكماس متماشياً مع توقعات المحللين.

ويعود سبب الانكماس إلى استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي.

ومع ذلك، بسبب ركود الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، تمكن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تجنب ركود فني آخر، يُعرف عادة بأنه ربعين متتاليين من الانكماش، في النصف الثاني من عام 2023.

ومن المتوقع أن يكون هذا قصير الأجل، حيث توقع معهد إيفو اليوم الثلاثاء انخفاضاً بنسبة 0.2% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2024.

وفي بيانات أولية صدرت في وقت سابق، انخفض الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بعد ركود في الربع الثالث.

وفي عام 2022، سجل أكبر اقتصاد في أوروبا توسعاً بنسبة 1.8%، مع استمراره في التعافي من صدمة الوباء.

يذكر أن التضخم في ألمانيا ارتفع خلال ديسمبر 2023 ليسجل 3.7% بما يتماشى مع التوقعات، ليتسارع بذلك من أدنى مستوياته خلال عامين والتي كان قد سجلها في نوفمبر 2023 عند 3.2%.

هذا وبلغ متوسط معدل التضخم في ألمانيا 2.5% من عام 1950 حتى عام 2023، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 11.70% في أكتوبر من عام 1951، وأدنى مستوى قياسي بلغ 7.62-% في يونيو من عام 1950.