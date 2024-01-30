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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس مجموعة بنك ABC: الوضع الراهن للاقتصاد المصري يخلق فرصا… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يناير 2024 07:20 مساءً - أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC صائل الوعري، أن الوضع الراهن للاقتصاد المصري يخلق فرصاً واعدة للاستثمار على المدى الطويل رغم التحديات،
وقال الوعري في حوار مع بلومبرج عن آفاق القطاع البنكي في الشرق الأوسط، أن لديه نظرة تفاؤلية متوازنة، حيث نمت أرباح المجموعة بشكل ملحوظ في السوق المصري بعد استحواذها على بنك بلوم مصر.
أضاف أن أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية 2024 هو التوسع المستمر من خلال التركيز على الحلول الرقمية خاصة في السوق المصري لكونه من أكبر الأسواق في المنطقة،مشيرا أن نظرة المجموعة للسوق المصري استراتيجية ومستقرة، حيث تعمل على تقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها للعملاء.
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