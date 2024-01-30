صندوق النقد الدولي يرفع توقعه لنمو الاقتصاد السعودي إلى 5.5%…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يناير 2024 08:18 مساءً - وكالات _ خفض صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء توقعه لنمو الاقتصاد السعودي في 2024 بواقع 1.3 نقطة مئوية إلى 2.7% في 2024 بينما رفعه بنفس المقدار مقارنة مع تقديرات صادرة في أكتوبر إلى 5.5% في 2025.

وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ليناير 2024 الذي اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن اقتصاد المملكة انكمش وفقا لتقديراته بنسبة 1.1% في 2023 بعدما نما 8.7% في 2022.

الصندوق يخفض توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا للعام الجاري

وذكر صندوق النقد أنه خفض بوجه عام توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا للعام الجاري 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة إلى 2.9% في 2024 مقارنة مع تقديرات بنمو عند 2% في 2023، متوقعا أن يتحسن النمو إلى 4.2% في 2025.

وقال الصندوق إن تقليص توقعات النمو بمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا يعود بشكل رئيسي إلى السعودية، ويعكس انخفاض إنتاج النفط بشكل مؤقت في 2024 بما في ذلك من التخفيضات الأحادية للإنتاج التي تنفذها المملكة والتخفيضات التي يتم تطبيقها بالتماشي مع اتفاق لمجموعة أوبك+، لكنه توقع أن يظل النمو غير النفطي بالمملكة قويا.

وتضم مجموعة أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ومنتجين مستقلين بينهم روسيا.

والمملكة أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك ومن بين أكبر مصدري الخام في العالم.