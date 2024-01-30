جنرال موتورز تبدي تفاؤلا حيال 2024 وتراهن على مرونة الاقتصاد…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يناير 2024 08:18 مساءً - – أعلنت جنرال موتورز يوم الثلاثاء انخفاض الأرباح قبل خصم الضرائب في الربع الرابع من العام، لكنها أعطت المستثمرين توقعات متفائلة لعام 2024، وأشارت لاحتمالية إعادة المزيد من السيولة إلى المساهمين.

وقالت ماري بارا الرئيسة التنفيذية لجنرال موتورز في رسالة للمستثمرين “يتزايد التوافق حول استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل ومبيعات السيارات”.

وارتفع سهم الشركة بأكثر من 7% في تعاملات ما قبل الفتح.

وتتوقع جنرال موتورز أن يرتفع إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية هذا العام إلى 10% من حجم المبيعات في السوق الأمريكية من 7% في 2023.

وفي رسالة إلى المساهمين، سلطت بارا الضوء على تحركات شركة صناعة السيارات لإعادة سيولة إلى المساهمين، بما في ذلك 12 مليار دولار في عام 2023 من خلال إعادة شراء أسهم بعشرة مليارات دولار وزيادة توزيعات الأرباح 33%.

وفيما يتعلق بنتائج أعمال الربع الرابع، أعلنت الشركة ارتفاع صافي الدخل 5.2% إلى 2.1 مليار دولار من إيرادات بلغت 43 مليار دولار. وانخفضت الأرباح المعدلة قبل خصم الضرائب 54% إلى 1.8 مليار دولار.