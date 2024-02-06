انت الأن تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 .. الأصفر يواصل انهياره بالصاغة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 في بداية تعاملات الصباح بمحلات الصاغة في ظل حالة الارتفاع التي حدثت في ختام تعاملات الأسبوع الماضي ، بالتزامن مع بنتائج اجتماع البنك المركزي والتي تم رفع سعر الفائدة بنسبة 2%.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وانخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية في تعاملات اليوم الثلاثاء 6 الشهر الميلادي الجديد في محلات الصاغة، بعد حالة الاستقرار التي كانت عليها بعد القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الخاص بعملية إعفاء الذهب من الجمارك للمصيريين القادمين من الخارج

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024

بلغ سعر جرام عيار 14 في أسعار الذهب اليوم 2700 جنيه،

بلغ سعر جرام عيار 18 في أسعار الذهب اليوم 2914جنيها

بلغ جرام عيار 21 في أسعار الذهب اليوم إلي 3400جنيها

بلغ سعر جرام عيار 24 في أسعار الذهب اليوم 3886 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024