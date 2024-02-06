قصر باكنجهام يعلن إصابة الملك تشارلز الثالث بالسرطان

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 فبراير 2024 11:12 صباحاً - وكالات – أعلن قصر باكنجهام، في بيان، الاثنين، تشخيص إصابة ملك بريطانيا تشارلز الثالث بنوع من السرطان.

وذكر القصر، في بيان الإثنين: “خلال الإجراء الأخير الذي خضع له الملك في المستشفى لعلاج تضخم البروستاتا الحميد، تمت الإشارة إلى مسألة منفصلة مثيرة للقلق. وقد حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة نوعًا من أنواع السرطان”.

وأضاف: “لقد بدأ جلالة الملك اليوم جدولًا للعلاجات المنتظمة، وخلال هذه الفترة نصحه الأطباء بتأجيل واجباته العامة”.

وتابع: “الملك ممتن لفريقه الطبي لتدخلهم السريع، والذي أصبح ممكنا بفضل الإجراء الأخير الذي خضع له في المستشفى. إنه لا يزال إيجابياً تماماً بشأن علاجه ويتطلع إلى العودة إلى الخدمة العامة الكاملة في أقرب وقت ممكن”.

وأصبح تشارلز، أمير ويلز سابقا، ملكا لبريطانيا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيت الثانية في سبتمبر 2022 بعمر 73 عاماً.