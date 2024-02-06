مال وأعمال

سار السعودية توقع عقدا مع ستادلر السويسرية لشراء وصيانة 10…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر سار السعودية توقع عقدا مع ستادلر السويسرية لشراء وصيانة 10… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 فبراير 2024 11:12 صباحاً - العربية نت – وقعت الخطوط الحديدية السعودية “سار” عقدا لشراء وصيانة 10 قطارات ركاب حديثة لشبكة الشرق مع شركة “ستادلر” السويسرية المتخصصة في صناعة القطارات، مع إمكانية زيادة العدد بإضافة 10 قطارات أخرى.

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وأوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية “سار” صالح بن ناصر الجاسر، أن شراء هذه القطارات الحديثة يأتي استجابة للطلب المتزايد على خدمات قطار الشرق للركاب، حيث ستسهم القطارات الجديدة في مضاعفة الطاقة الاستيعابية السنوية لقطارات الشرق لتصل إلى أكثر من 3.8 ملايين راكب سنويًا.

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وذكر الجاسر أن هذه القطارات تسمح بإتاحة تسيير رحلات مباشرة من الرياض إلى الدمام (إكسبرس) لتلبية الطلب المتنامي على الرحلات بين المدينتين الرئيسيتين في المملكة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

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وأشار إلى أن إدخال هذه القطارات الحديثة ضمن شبكة الخطوط الحديدية، يأتي تحقيقًا لمبادرات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لتحسين جودة الحياة، وتطوير أنماط النقل العام في المملكة، وتحسين تجربة المستفيد، مؤكدًا أن “دخول القطارات الجديدة للخدمة في المستقبل القريب سيفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الحراك التنموي والاقتصادي الذي تشهده المملكة، عبر دعم الربط السريع بين المدن والمناطق الحيوية في المملكة.

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وبحسب العقد، ستصمم القطارات الجديدة وفق أعلى المعايير العالمية لتوفير تجربة سفر ممتعة ومريحة وآمنة، وبمسارات خاصة للكراسي المتحركة لخدمة ذوي الإعاقة الحركية، ليتم تسليم القطارات الجديدة منخفضة الانبعاثات الكربونية (التصنيف الأوروبي الخامس) ودخولها الخدمة ابتداءً من عام 2027م بسعة تصل إلى 340 مقعدًا للقطار الواحد.

يذكر أن شركة ستادلر، الشريك السويسري في هذا العقد، تأسست في عام 1942، وتعمل في مجال البنية التحتية للنقل السككي، وتعد مصانع “ستادلر” ثالث أكبر مصانع القطارات في القارة الأوروبية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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