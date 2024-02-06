استقرار نسبي لأسعار الذهب وعيار 21 يسجل 3450 جنيها

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 فبراير 2024 08:08 مساءً - شاهندة إبراهيم – شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، وسط تباين بين ضغوط استمرار السياسية النقدية المتشددة للفيدرالي الأمريكي، وارتفاع وتيرة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار المعدن النفيس شهدت استقرارًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3450 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو دولارين، لتسجل 2025 دولارًا.

وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3943 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2957 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2300 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 26600 جنيه.

وأوضح أن أسعار الذهب شهدت تقلبات سعرية حادة خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3560 جنيهًا، وتراجع لمستوى 3300 جنيه، ثم ارتفع لنحو 3500 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3450 جنيهًا.

في حين تراجعت الأوقية بنحو 13 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2040 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2027 دولارًا.

وأكد أن حركة الهبوط أو الارتفاع الحاد في التسعير في فترة زمنية قصيرة، تستهدف دفع المواطنين لبيع ما في حيازتهم من الذهب، ورفع حركة البيع العكسية.

وأوصى بضرروة ضبط السلوك الاستهلاكي للمواطنين، لافتا إلى فترات تراجع الأسعار تمثل فرصة للشراء وليس البيع، لا سيما مع استمرار أزمة نقص الدولار، وارتفاع الأسعار.