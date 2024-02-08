«جولد إيرا» تجري مناقشات مع البورصة السلعية – مصر…

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 فبراير 2024 07:19 مساءً - شاهندة إبراهيم – تجري شركة جولد إيرا للاستثمار في الذهب مناقشات مع كلا من البورصة السلع السلعية – مصر، وشركة «إيجي كاش» لحلول التكنولوجيا المالية، لتتداول الذهب عبر منصة البورصة السلعية.

والتقى اليوم كلا من جون لوقا رئيس مجلس إدارة مجموعة «جولد إيرا»، وأسامه زرعي المدير الإقليمي لشركة «جولد إيرا» في مصر، وشريف رضا مدير الأبحاث والتطوير ومسئول التعاقدات بشركة «جولد إيرا»، واللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل المدير العام لشركة «إيجي كاش»، المقيدة بسجل مقدمي خدمات حفظ المعادن، والعميد هاني غيث، مدير إدارة التعاقدات بشركة «إيجي كاش»، وحسام الجراحي، الرئيس التنفيذي العضو والمنتدب بالبورصة السلعية – مصر.

ووفقا للبيان تتطلع شركة جولد إيرا لبدء تداول الذهب على منصة البورصة السلعية – مصر، قريبا.

ومن جانبه، قال جون لوقا، رئيس مجلس إدارة شركة «جولد إيرا» للاستثمار في الذهب، إنه في إطار التطوير المستمر للشركة، لتحقيق الشمول المالي تحت توجهات الرئيس عبد الفتا ح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، نتطلع لبدء التداول على منتجات الذهب الخام بأشكاله المختلفة عبر منصة البورصة السلعية – مصر .

وبدوره، قال أسامة زرعي، المدير الإقليمي للشركة في مصر، إنها أبدت التزامها بكافة الضوابط والقواعد والإجراءات المقررة من قبل البورصة السلعية في مصر والجهات المعنية لضبط حركة التداول والتسعير.

وأضاف زرعي، أن «إيجي كاش» لحلول التكنولوجيا المالية ونقل الأموال وحفظ المعادن الثمينة، في إطار دورها بصفة أمين حفظ للمعادن الثمينة، تقوم بحفظ الذهب بطريقة آمنة، وخاضعة لرقابة الجهات الحكومية.

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