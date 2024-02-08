انت الأن تتابع خبر سعر الذهب الآن الخميس 8 فبراير.. عيار 21 بكام بعد أخر ارتفاع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بورصة الذهب في مصر.. استقر سعر الذهب الآن الخميس الموافق 8 فبراير 2024 مع منتصف التعاملات اليومية في الأسواق المحلية، بعد ارتفاع الجرام بشكل قياسي في سوق الصاغة خلال الأيام الماضية، فيما نستعرض الآن بهذا التقرير تلك الأسعار وبالأخص مع زيادة البحث عنها، وجاءت على النحو التالي.

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سعر الذهب الآن في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 24 عند 4171 جنيها.

سعر أونصة الذهب اليوم

أما عن سعر أونصة الذهب اليوم على المستوى العالمي، فقد سجلت عند نحو 2033 دولار للأونصة

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم عند 29200 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 سجل عند 3650 جنيها.

سعر الذهب اليوم الخميس 8-2-2024

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل بورصة الذهب الآن عيار 18 عند 3129 جنيها.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سجل سعر كيلو الذهب عيار 24 اليوم عند 4.171 مليون جنيها.

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