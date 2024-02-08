انت الأن تتابع خبر سعر الذهب الآن الخميس 8 فبراير.. عيار 21 بكام بعد أخر ارتفاع والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بورصة الذهب في مصر.. استقر سعر الذهب الآن الخميس الموافق 8 فبراير 2024 مع منتصف التعاملات اليومية في الأسواق المحلية، بعد ارتفاع الجرام بشكل قياسي في سوق الصاغة خلال الأيام الماضية، فيما نستعرض الآن بهذا التقرير تلك الأسعار وبالأخص مع زيادة البحث عنها، وجاءت على النحو التالي.
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- سعر الذهب الآن في مصر
- سعر جرام الذهب عيار 24
- سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 24 عند 4171 جنيها.
سعر أونصة الذهب اليوم
- أما عن سعر أونصة الذهب اليوم على المستوى العالمي، فقد سجلت عند نحو 2033 دولار للأونصة
- سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024
- سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم عند 29200 جنيها.
- سعر جرام الذهب عيار 21
سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 سجل عند 3650 جنيها.
- سعر الذهب اليوم الخميس 8-2-2024
- سعر جرام الذهب عيار 18
سجل بورصة الذهب الآن عيار 18 عند 3129 جنيها.
- سعر كيلو الذهب عيار 24
سجل سعر كيلو الذهب عيار 24 اليوم عند 4.171 مليون جنيها.
isagha أسعار الذهب اليوم الخميس
- وفي سياق متصل، فقد يبحث عدد كبير من الأشخاص بشكل مستمر عن سعر جرام الذهب والتي تكون الأسعار السابقة غير شاملة المصنعية، علما بأن سعر المصنعية تتراوح ما بين 30 و65 جنيها، ويكون ذلك باختلاف نوع عيار الذهب، ويختلف حسب المنطقة ومحل الصاغة، وقد يكون نسبة من سعر الجرام، وبذلك نكون قد وصلنا لنهاية موضوعنا وتحدثنا من خلاله عن أسعار الذهب الآن في سوق الصاغة كأخر تحديث منذ قليل، وتشمل حالة من الاختلاف لكافة الأعيرة الذهبية.