انت الأن تتابع خبر أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال والدولار.. سبيكة عيار 24 وصل لكام؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شغلت أسعار الذهب اليوم في السعودية، اهتمام الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث أن الذهب يعد من أكثر المعادن شهرة ورواجا بين نساء العالم، خلال التقرير المفصل سنتعرف على قائمة بأسعار الذهب اليوم وسعر السبائك في المملكة اليوم.

أسعار الذهب سبائك عيار 24 في السعودية

ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية، من أجل التعرف على أسعار الذهب سبائك عيار 24 في السعودية وذلك على النحو التالي:

– سبيكة ذهب 20 جرام سجلت 4,882.10 ريال بما يعادل 1,301.14 دولار أمريكي

– سبيكة ذهب 50 جرام سجلت اليوم 12,205.25 ريال سعودي بما يعادل 3,252.85 دولار

– سبيكة ذهب 100 جرام سجلت اليوم 24,410.5 ريال سعودي بما يعادل 6,505.70 دولار

– سبيكة ذهب 250 جرام وصل سعره اليوم 61,026.27 ريال سعودي بما يعادل 16,264.25 دولار

– سبيكة ذهب 500 جرام سجل سعرها اليوم 122,052.53ريال سعودي بما يعادل 32,528.51 دولار أمريكي

– سبيكة ذهب 1000 جرام 244,105.06 ريال سعودي بما يعادل 65,057.01 دولار

أسعار الذهب اليوم في السعودية

شهدت أسعار الذهب اليوم في السعودية، حالة من الاستقرار في أسعار الذهب اليوم، مما تسبب في تسارع الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، إليكم أسعار الذهب اليوم في السعودية على النحو التالي: