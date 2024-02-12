نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يتراجع إثر ارتفاع الدولار وترقب بيانات التضخم… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 فبراير 2024 11:20 مساءً - – انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين إثر ارتفاع الدولار لكنها لا تزال تتحرك في نطاق ضيق في ظل ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية وتعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي المصري) في أسبوع حافل بالبيانات.

وتراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 2021.13 دولار للأوقية (الأونصة) ليتأرجح في نطاق 5 دولارات بحلول الساعة 1219 بتوقيت جرينتش.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2035.60 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، مما جعل السبائك أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وقال هان تان، كبير محللي السوق في إكسينيتي جروب، “الذهب يشهد حركة سعرية مقيدة نسبيا في الجلسات الأخيرة، إذ لا تزال الأسواق تتوق لمزيد من الوضوح بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الاتحادية”.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم “الوضع مستقر، وإذا تراجعت البيانات بشكل أدى إلى انخفاض الدولار وزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية، فسيلمع الذهب مرة أخرى. التأثير الكبير هذا الأسبوع يأتي من مؤشر أسعار المستهلكين الذي إذا جاء قويا، فسيشكل اختبارا آخر لمستوى 2000 دولار للأوقية”.

ومن المتوقع ضعف التعاملات خلال ساعات التداول الآسيوية بسبب العطلات في أسواق الصين وهونج كونج واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان وفيتنام وماليزيا.

وسينصب تركيز المشاركين في السوق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي التي ستصدر يوم الثلاثاء، وبيانات مبيعات التجزئة التي ستصدر يوم الخميس، وبيانات مؤشر أسعار المنتجين التي ستصدر يوم الجمعة، في الوقت الذي ينتظرون فيه أيضا تصريحات سبعة مسؤولين من مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

وقال العديد من مسؤولي المجلس، ومن بينهم رئيسه جيروم باول، الأسبوع الماضي إنهم يريدون رؤية المزيد من المؤشرات على أن التضخم سيستمر في الانخفاض قبل خفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.8% إلى 878.71 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 2.6% إلى 818.66 دولار، كما صعدت الفضة 1.4% إلى 22.91 دولار للأوقية.